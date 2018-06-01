مسؤول بمنظمة التجارة يقول الاتحاد الأوروبي قدم شكوى ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

جنيف1-6-2018م (رويترز) - قال مسؤول بمنظمة التجارة العالمية إن الاتحاد الأوروبي تقدم اليوم الجمعة بطلب لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن على الصلب والألومنيوم.

وأبلغ المسؤول رويترز قائلا "أمانة منظمة التجارة العالمية تلقت طلب الاتحاد الأوروبي لإجراء مشاورات تسوية نزاع". أضاف أن النص سيُنشر فقط إذا جرى توزيعه على جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وكانت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد سيتقدم بشكوى ضد منظمة التجارة العالمية للطعن على قانونية الرسوم الجمركية الجديدة.

