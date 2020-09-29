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الأخبار
الصحة بالخرطوم تشيد بالكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الولاية
الصحة بولاية الخرطوم:جهود جارية لاعادة الخدمة للمستشفيات والمراكز المتوقفة
إستقرار المواد البترولية بالنيل الأبيض
الجزيرة: مواقع لايواء الأسر المتضررة بالحرب واستنفار المجتمع
قرار بتشكيل اللجنة العليا للاستنفار ودعم القوات المسلحةبالشمالية
سياسية

القوات المسلحةلا علم لنا بأي هدنة ولا تنسيق مع الوسطاء

سياسية

الجيش:معلومات دقيقة عن فصول التامر من اطراف اقليمية وداخلية

السياسة

مجلس حكومة اقليم النيل الازرق يقف على الوضع الراهن بالبلاد
  • 19/04/2023 17:28:16
والي سنار المكلف يؤكد استلام معسكر الدعم السريع بسنار
  • 18/04/2023 17:09:23
اجتماع لوالي الخرطوم مع الجهات الخدمية لمعالجة الازمات الطارئةفي الخدمات
  • 18/04/2023 16:32:14
حكومة الجزيرة تعلن دعمها للجيش السوداني في معركة الكرامة
  • 18/04/2023 15:50:28
مجلس حكومة اقليم النيل الازرق يقف على الوضع الراهن بالبلاد
  • 19/04/2023 17:28:16
والي سنار المكلف يؤكد استلام معسكر الدعم السريع بسنار
  • 18/04/2023 17:09:23
اجتماع لوالي الخرطوم مع الجهات الخدمية لمعالجة الازمات الطارئةفي الخدمات
  • 18/04/2023 16:32:14
حكومة الجزيرة تعلن دعمها للجيش السوداني في معركة الكرامة
  • 18/04/2023 15:50:28
مجلس حكومة اقليم النيل الازرق يقف على الوضع الراهن بالبلاد
  • 19/04/2023 17:28:16
والي سنار المكلف يؤكد استلام معسكر الدعم السريع بسنار
  • 18/04/2023 17:09:23
اجتماع لوالي الخرطوم مع الجهات الخدمية لمعالجة الازمات الطارئةفي الخدمات
  • 18/04/2023 16:32:14
حكومة الجزيرة تعلن دعمها للجيش السوداني في معركة الكرامة
  • 18/04/2023 15:50:28
مجلس حكومة اقليم النيل الازرق يقف على الوضع الراهن بالبلاد
  • 19/04/2023 17:28:16
والي سنار المكلف يؤكد استلام معسكر الدعم السريع بسنار
  • 18/04/2023 17:09:23
اجتماع لوالي الخرطوم مع الجهات الخدمية لمعالجة الازمات الطارئةفي الخدمات
  • 18/04/2023 16:32:14
حكومة الجزيرة تعلن دعمها للجيش السوداني في معركة الكرامة
  • 18/04/2023 15:50:28
مجلس حكومة اقليم النيل الازرق يقف على الوضع الراهن بالبلاد
  • 19/04/2023 17:28:16
والي سنار المكلف يؤكد استلام معسكر الدعم السريع بسنار
  • 18/04/2023 17:09:23
اجتماع لوالي الخرطوم مع الجهات الخدمية لمعالجة الازمات الطارئةفي الخدمات
  • 18/04/2023 16:32:14
حكومة الجزيرة تعلن دعمها للجيش السوداني في معركة الكرامة
  • 18/04/2023 15:50:28
المزيد من الأخبار

فيديو
تواصل تنفيذ مبادرة القائد العام بتوزيع الوجبات الرمضانية
  • 13/04/2023
افتتاح مركز قادرين لعلاج مرضى الإدمان بكسلا
  • 13/04/2023
بيان من القوات المسلحة السودانية
  • 13/04/2023
رئيس مجلس السيادة يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي
  • 13/04/2023
المزيد من الفيديوهات

الاقتصادية

مباحث المستهلك تضبط أكبرعمليات الغش التجاري
  • 14/04/2023 19:26:52
إتحـاد الغرف السعودية يستقبل الوفد السوداني  
  • 14/04/2023 13:34:55
وسط دارفور واليونسيف توقعان عقد شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات
  • 13/04/2023 21:07:44
والي الخرطوم: امكانيات كبيرة يمكن توظيفها لتشغيل الخريجين
  • 13/04/2023 21:01:34
مباحث المستهلك تضبط أكبرعمليات الغش التجاري
  • 14/04/2023 19:26:52
إتحـاد الغرف السعودية يستقبل الوفد السوداني  
  • 14/04/2023 13:34:55
وسط دارفور واليونسيف توقعان عقد شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات
  • 13/04/2023 21:07:44
والي الخرطوم: امكانيات كبيرة يمكن توظيفها لتشغيل الخريجين
  • 13/04/2023 21:01:34
مباحث المستهلك تضبط أكبرعمليات الغش التجاري
  • 14/04/2023 19:26:52
إتحـاد الغرف السعودية يستقبل الوفد السوداني  
  • 14/04/2023 13:34:55
وسط دارفور واليونسيف توقعان عقد شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات
  • 13/04/2023 21:07:44
والي الخرطوم: امكانيات كبيرة يمكن توظيفها لتشغيل الخريجين
  • 13/04/2023 21:01:34
مباحث المستهلك تضبط أكبرعمليات الغش التجاري
  • 14/04/2023 19:26:52
إتحـاد الغرف السعودية يستقبل الوفد السوداني  
  • 14/04/2023 13:34:55
وسط دارفور واليونسيف توقعان عقد شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات
  • 13/04/2023 21:07:44
والي الخرطوم: امكانيات كبيرة يمكن توظيفها لتشغيل الخريجين
  • 13/04/2023 21:01:34
مباحث المستهلك تضبط أكبرعمليات الغش التجاري
  • 14/04/2023 19:26:52
إتحـاد الغرف السعودية يستقبل الوفد السوداني  
  • 14/04/2023 13:34:55
وسط دارفور واليونسيف توقعان عقد شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات
  • 13/04/2023 21:07:44
والي الخرطوم: امكانيات كبيرة يمكن توظيفها لتشغيل الخريجين
  • 13/04/2023 21:01:34
المزيد من الأخبار

المعرض

مجتمع

الصحة بالخرطوم تشيد بالكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات الولاية

  • 19/04/2023 22:04:58

الصحة بولاية الخرطوم:جهود جارية لاعادة الخدمة للمستشفيات والمراكز المتوقفة

  • 19/04/2023 20:00:41

إعلان امتحانات الشهادة الابتدائية بالنيل الازرق يونيو القادم

  • 19/04/2023 17:40:56

دعوة للأئمة والدعاة بالشمالية للتضرع لنصرة القوات المسلحة

  • 19/04/2023 17:11:51
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سياسات بنك السودان المركزي للعام 2023

ثقافة وفنون
المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ينظم ليلة ثقافية كبرى بالابيض
  • 14/04/2023 01:07:40
ممثل والي نهر النيل يشيد بالادوار المتعاظمة لجامعة وادي النيل
  • 13/04/2023 01:57:38
فيلم"الطريق ليس سهلا الى المنزل"بمركز امدرمان الثقافي مساء السبت المقبل
  • 12/04/2023 00:04:00
رؤية لتطوير مسرح الجزيرة وقصر الثقافة
  • 08/04/2023 13:15:10
نادي البركل الرياضي الثقافي ينظم أمسية ليالي رمضان الثقافية
  • 05/04/2023 13:02:54
المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ينظم ليلة ثقافية كبرى بالابيض
  • 14/04/2023 01:07:40
ممثل والي نهر النيل يشيد بالادوار المتعاظمة لجامعة وادي النيل
  • 13/04/2023 01:57:38
فيلم"الطريق ليس سهلا الى المنزل"بمركز امدرمان الثقافي مساء السبت المقبل
  • 12/04/2023 00:04:00
رؤية لتطوير مسرح الجزيرة وقصر الثقافة
  • 08/04/2023 13:15:10
نادي البركل الرياضي الثقافي ينظم أمسية ليالي رمضان الثقافية
  • 05/04/2023 13:02:54
المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ينظم ليلة ثقافية كبرى بالابيض
  • 14/04/2023 01:07:40
ممثل والي نهر النيل يشيد بالادوار المتعاظمة لجامعة وادي النيل
  • 13/04/2023 01:57:38
فيلم"الطريق ليس سهلا الى المنزل"بمركز امدرمان الثقافي مساء السبت المقبل
  • 12/04/2023 00:04:00
رؤية لتطوير مسرح الجزيرة وقصر الثقافة
  • 08/04/2023 13:15:10
نادي البركل الرياضي الثقافي ينظم أمسية ليالي رمضان الثقافية
  • 05/04/2023 13:02:54

رؤية لتطوير مسرح الجزيرة وقصر الثقافة

  • 08/04/2023 13:15:10

مدني 8-4-2023(سونا)- زار أعضاء المجلس الإستشاري لتطوير قصر الثقافة ومسرح الجزيرة برئاسة الأستاذ الهادي علي بوب وزير الثقافة والإعلام المكلف...

المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ينظم ليلة ثقافية كبرى بالابيض
  • 14/04/2023 01:07:40
ممثل والي نهر النيل يشيد بالادوار المتعاظمة لجامعة وادي النيل
  • 13/04/2023 01:57:38
فيلم"الطريق ليس سهلا الى المنزل"بمركز امدرمان الثقافي مساء السبت المقبل
  • 12/04/2023 00:04:00
رؤية لتطوير مسرح الجزيرة وقصر الثقافة
  • 08/04/2023 13:15:10
نادي البركل الرياضي الثقافي ينظم أمسية ليالي رمضان الثقافية
  • 05/04/2023 13:02:54
المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ينظم ليلة ثقافية كبرى بالابيض
  • 14/04/2023 01:07:40
ممثل والي نهر النيل يشيد بالادوار المتعاظمة لجامعة وادي النيل
  • 13/04/2023 01:57:38
فيلم"الطريق ليس سهلا الى المنزل"بمركز امدرمان الثقافي مساء السبت المقبل
  • 12/04/2023 00:04:00
رؤية لتطوير مسرح الجزيرة وقصر الثقافة
  • 08/04/2023 13:15:10
نادي البركل الرياضي الثقافي ينظم أمسية ليالي رمضان الثقافية
  • 05/04/2023 13:02:54
المزيد من الأخبار

تغريدات سونا

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