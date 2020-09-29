الخارجية تدين احتجاز مليشيا الدعم السريع عسكريين مصريين بمروي
- 19/04/2023 20:55:55
الدمازين 19-4-2023 (سونا)- وقف مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق فى إجتماعه الدوري اليوم بالأمانة العامة لحكومة الإقليم برئاسة الفريق أحمد...
و سنجة 18-4-2023(سونا)- اطلع والي سنار المكلف الدكتور العالم إبراهيم النور اعضاء مجلس وزراء حكومة ولاية سنار في اجتماع المجلس ظهر اليوم برئاسته...
الخرطوم 18-4-2023(سونا)- أجرى والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة مراجعة شاملة لموقف الخدمات التى يحتاجها المواطن شملت مياه الشرب وتوفير...
مدني 18-4-2023(سونا)- أكد مجلس حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه صباح اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف دعمه...
الخرطوم فى ١٨-٤-٢٠٢٣(سونا)- اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم قالت فيه إنها ظلت تتلقى منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات بين القوات المسلحة...
الخرطوم 14-4-2023م ( سونا ) - من خلال العمل الرقابي على الأسواق والسلع والخدمات والذي تقوم به الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك...
الرياض 14-4-2023 (سـونا)- مواصلة لمجهوداته في بحث افاق التعاون الاقتصادي بين السودان والمملكة العربية السعودية قام الوفد المشترك بين المنظمة العربية...
زالنجي 13-4-2023 (سونا)- وقعت حكومة ولاية وسط دارفور ومنظمة اليونيسيف عقد شراكة لتنفيذ عدد من المشاريع تشمل الجوانب الخدمية والصحية بجميع محليات...
الخرطوم 13-4-2023 (سونا)- أكد والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ان هناك امكانيات وأصول كبيرة يمكن توظيفها لصالح تشغيل الخريجين موجها...
الخرطوم 13-4-2023 (سونا)- أصدرت وزارة الصناعة قرارا وزاريا بالرقم (2) لسنة 2023 بإيقاف الرسوم والجبايات الولائية على القطاع الصناعي للعام (2023) إشارة...
الأبيض 13- 4- 2023 (سونا) نظم المجلس الأعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة بكازينو الشباب ليلة ثقافية كبرى على شرف ختام الدورة الرياضية...
عطبرة في 13-4-2023 (سونا)- نظمت كلية الهندسة والتقنية بجامعة وادي النيل افطارها السنوي بحضور وتشريف الاستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف ممثل والي نهر...
الخرطوم، 11-4-2023(سونا)- يعرض السبت القادم الساعة الثامنة مساء ،بمركز ام درمان الثقافي فيلم المخرجة الجنوب سودانية اكوال جون قرنق دي مبيور...
مدني 8-4-2023(سونا)- زار أعضاء المجلس الإستشاري لتطوير قصر الثقافة ومسرح الجزيرة برئاسة الأستاذ الهادي علي بوب وزير الثقافة والإعلام المكلف...
مروي -5-4-2023(سونا،) - نظم نادي البركل الرياضي الثقافي أمسية أسرية ثقافية رمضانية بالتعاون مع إدارة الثقافة والإعلام بالمحلية بمشاركة طلاب مدارس...