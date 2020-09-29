18/04/2023 14:20:29

الخرطوم فى ١٨-٤-٢٠٢٣(سونا)- اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم قالت فيه إنها ظلت تتلقى منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات بين القوات المسلحة...